GFVip, la storia fra Delia e Alex Belli. La “premonizione” di Soleil: «Ecco come andrà a finire»

Al Grande Fratello Vip l’ingresso di Delia Duran ha ridato vita alla mai conclusa telenovela sul triangolo con il marito ed ex coinquilino Alex Belli e la collega Soleil Sorge. Delia sembra decisa a lasciare Belli, ma l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ha una sua teoria a riguardo.

GFVip, Soleil Sorge e la relazione fra Alex Belli e Delia Duran

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e la relazione con il marito ed ex concorrente Alex Belli è in bilico. La showgirl è infatti in crisi e sembra decisa, almeno per ora, a mettere fine alla storia. Tutti gli inquilini si chiedono cosa accadrà ai due e Soleil, indubbia protagonista del triangolo amoroso, ha detto la sua. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ritiene che alla base del comportamento della coppia ci sia un copione ben studiato prima dell’inizio del reality.

La crisi sarebbe parte della scena: «Arriverà un momento – ha spiegato - dove Delia realizzerà quanto è ancora innamorata. E lui anche. Quindi grande scena d’amore di riconquista, di dimostrazione d’amore super teatrale. Oppure col minimo di litigio iniziale, ma poi finisce così. E vivranno felici… e scontenti». La teoria della Sorge è appoggiata da gran parte degli inquilini, fra cui Barù e Nathaly. Urtis ha invece sottolineato di conoscere la coppia anche lontano dai riflettori, che i due sono molti affiatati e che per questo supereranno il momento difficile.