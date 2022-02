Gf Vip, Lorenzo Amoruso e il giallo di Manila Nazzaro: «Non era riferito a lei!»

Al Grande Fratello Vip Lorenzo Amoruso ha criticato sul social il comportamento della fidanzata Manila Nazzaro, concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, mettendo anche in dubbio il futuro del loro rapporto. Ora è tornato sul social per spiegare meglio le sue frasi, che hanno provocato un grande clamore e sono state oggetto di discussione anche durante la diretta settimanale.

APPROFONDIMENTI COPPIA IN FRANTUMI? GF Vip, tra Lorenzo Amoruso e Manila è rottura. Lo sfogo... AMORE FINITO? Gf Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco...

Manila Nazzaro e Delia Duran al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Lorenzo Amoruso torna sul social dopo le critiche rivolte alla fidanzata Manila Nazzaro, in cui ha posto anche dei dubbi sul futuro della loro relazione. Ora l’ex calciatore è tornato sui social per spiegare meglio il suo pensiero a riguardo, e dopo aver sottolineando che continua a pensare che la fidanzata sia stata troppo “delicata” nei confronti di Katia Ricciarelli, ha svelato che il “prendere tempo” non era riferito a lei: «Detto ciò - ha spiegato - il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna. Non ho bisogno nemmeno io di visibilità, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nel mio passato e se ho una posizione sociale privilegiata e ne sono molto orgoglioso è perché ho fatto tanta roba da più giovane»

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro (Foto Instagram)

Per evitare futuri problemi Lorenzo ha deciso che non darà più giudizi via social: «Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico. Sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello».