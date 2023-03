Gf Vip, Luca Onestini e la rivelazione su Ivana che fa sperare i fan: «È stato bellissimo, non me l'aspettavo...»

Dopo essersi ritrovati nella Casa del Gf Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso le speranze dei fan di potersi fidanzare nuovamente una volta usciti. Durante il soggiorno della modella ceca in Casa, lei e Luca hanno avuto modo di confrontarsi. Prima di andare via i due si sono baciati e questo ha riacceso le speranze di molti, che continuano a chiedersi: Luca e Ivana torneranno insieme?

E' proprio Onestini a tirar fuori l'argomento con Daniele Dal Moro. Il 29enne è pronto a ricominciare, senza imporre regole o schemi: «Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana».

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è iniziato proprio al Grande Fratello Vip, nell'edizione del 2017, che ha visto Luca arrivare al secondo posto e Ivana al terzo dopo il vincitore Daniele Bossari. Sempre a Daniele Dal Moro l'ex tronista ha poi confidato: «Era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda».

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono amati dal 2017 al 2020, convivendo a Milano. La rottura è avvenuta in piena pandemia da Covid-19. Oltre ai dissapori tra i due, in quei mesi Ivana ha avuto dei problemi famigliari e Luca non è riuscito a starle accanto come avrebbe voluto. La Mrazova, che nel 2012 è stata valletta al Festival di Sanremo, ha confessato che fino a poco tempo fa riteneva Onestini l’uomo della sua vita. Tra litigi e incomprensioni, però, i due si sono allontanati e per diverso tempo hanno interrotto ogni tipo di rapporto.

