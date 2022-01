Gf Vip, Manuel Bortuzzo e lo scontro con Katia Ricciarelli: «Vai a letto e non scassare la minc...»

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha un piccolo scontro con Katia Ricciarelli. Dopo la diretta alcuni coinquilini erano in giardino a parlare e Katia li ha invitati con insistenza a rientrare in casa per lavare i piatti, provocando la reazione di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Manuel Bortuzzo e lo scontro con Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia Riccirelli e le risponde "a tono". Dopo la diretta Manuel si è intrattenuto a parlare in giardino con Nathaly Caldonazzo, Barù, Sophie Codegoni e la fidanzata Lulù. Katia Ricciarelli, impegnata in cucina, ha cominciato a chiedere al gruppo di rientrare in casa per aiutare a lavare i piatti. Nessuno sembra pronto a esaudire il suo desiderio e Manuel si è fatto portavoce: «Finiamo di fumare e arriviamo – ha spiegato - Chi ha mangiato se ne è andato a dormire… ora finiamo e arriviamo». Il tenore ha continuato a insistere nella sua richiesta, finché Bortuzzo, un po’ infastidito ma comunque sorridente, ha sibilato: «Katia, va’ a letto. Vai!... E non scassare la minchi*».