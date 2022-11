Gf Vip, Oriana Marzoli contro Micol Incorvaia: «È sporca, come hai fatto a starci insieme?». Cosa ha risposto l'ex fidanzato

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno trovato un equilibrio dentro la casa del Grande Fratello Vip. Prima non riuscivano a guardarsi negli occhi senza ricorrere a discussioni, ora sono diventate alleate... alleate contro Micol Incorvaia. Le due vippone hanno accusato l'influencer siciliana di essere «sporca».

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono lasciate andare a commenti pochi piacevoli, in presenza di Edoardo Donnamaria, che ad ascoltare le due vippone non ha preso le difese della 29enne, ma si è limitato a ridere.

Oriana, la showgirl venezuelana, ha dichiarato: «Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza», ha detto riferendosi all'ex fidanzato Edoardo. Poi continua: «L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino Spinalbese. Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho chiesto ma ti sei lavata i capelli?. Poi anche: ti sei lavata in questi giorni qui dentro?».

Edoardo, che non ha preso le difese della sua ex, si è limitato a replicare: «Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti».

E non finisce quì.. a detta di Antonella Fiordelisi, invece, Micol si modificherebbe le sue foto sui social: «Poi però mi hanno fatto vedere il suo profilo Instagram ed era tutta modificata, tutta truccata e tutta faceappata. Poi dice che non le piace il trucco, le modifiche e i tacchi? Dice anche che non le piace mettersi in mostra. Però io mi chiedo perché modifica così le foto».