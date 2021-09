Gf Vip, le principesse Selassié e la gaffe su Katia Ricciarelli: «Ricciarello chi? Non è famosa, neanche è in classifica»

Nel cast di questa sesta edizione del Gf Vip, Alfonso Signorini alla sua terza stagione da conduttore ci sta servendo un bel fritto misto: dalle influencer alle cantanti, dagli sportivi ai diversamente abili, e per un menù del genere non poteva certo mancare una mise en place regale. Ed è così che tra i partecipanti il titolo nobiliare è affidato alle principesse Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù. Le ragazze sono niente di meno che le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Nate a Roma, vivono insieme a Campo dei Fiori e sono volti nuovi per il pubblico di Canale 5. Solo Jessica, la più grande, ha partecipato a Riccanza con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Sono entrate nella casa come un vero uragano creando subito scompiglio e tentando di mettere in crisi il rapporto di Alex Belli con la moglie Delia Duran.

APPROFONDIMENTI NELLA CASA Katia Ricciarelli, frasi omofobe al Grande Fratello Vip. Poi dice... IL REALITY Gf Vip, Raffaella Fico (quasi) senza vestito. La Ricciarelli:... CANALE 5 Gf Vip, stasera la prima puntata: concorrenti, opinioniste e stanze...

Le principesse Selassié e la gaffe

A parlare di loro è stato lo stesso Alfonso Signorini che nel corso di Casa Chi, il social del settimanale di cui lui è direttore, ha voluto raccontare un retroscena che ha come protanigoniste proprio le principesse.

A raccontare nel dettaglio cosa è successo è stato quindi proprio Signorini, che, di fronte alle domande in diretta sulla pagina social ha reso noto di avere ricevuto una telefonata dalle principesse Selassiè prima che queste facessero il loro ingresso al Grande Fratello Vip. L'urgenza della chiamata riguardava un problema serio che le tre ragazze avevano e cioè volevano un consiglio su dove trovare una piastra per capelli per il loro ingresso perchè erano disperate di non saper proprio come fare diversamente. Alfonso ridendo dice anche ai giornalisti «Manco fossi Maurino di Coppola... e poi a me queste domande che manco ho i capelli», ma subito dopo entra nel dettaglio in quello che è stato un vero sketch comico. In quella chiamata le sorelle avevano un dubbio che si dovevano proprio togliere e a prendere la parola è stata Clarissa: «Ma chi è Katia Ricciarello? Te sei sicuro che è veramente famosa?». Le tre giovani, infatti, non avevano la benché minima idea di chi fosse la cantante lirica che non ha bisogno in realtà di presentazione alcuna, non riuscendo neppure a riconoscerla attraverso le fotografie.

Gf Vip, le principesse Jessica, Lulù e Clarissa entrano (e perdono la corona): «Lo vogliamo bello e stupido»

Svelato il mistero

A quel punto, Signorini si è sentito in dovere di spiegare alle giovani del reality chi fosse Katia Ricciarelli e ad aiutarle a riconoscerla anche solo visivamente, sperando che almeno in foto la riconoscessero, ma, a un certo punto, ha detto Signorini, è intervenuta Lulù, che ha commesso una gaffe incredibile: «Io sono andata a cercare su internet, ma non è in classifica… Non è poi così famosa!». Indubbiamente, la loro presenza nella Casa del GF Vip ci regalerà momenti che rimarranno nella storia del programma...

Gf Vip, che capelli hanno le principesse Selassie? Le extension posticce diventano virali: ironia sul web