Gf Vip, da amiche a nemiche: tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro scoppia il putiferio nella notte

Le nomination al Grande Fratello Vip scaldano gli animi e dopo la diretta di ieri sera c’è stato nella notte un duro faccia a faccia fra Raffaella Fico e la sua amica e coinquilina Manila Nazzaro, che per il nome da mandare al televoto in puntata ha scelto proprio quello dell’ex di Mario Balotelli.

APPROFONDIMENTI COME MOSCHETTIERI GF Vip, Rosolino e Magnini per Manuel Bortuzzo: «Fuori saremo... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini rimprovera Francesca Cipriani: «Smettila di... GUERRIERA Gf Vip, la protesta di Jo Squillo: «Pronta allo sciopero della...

Manila Nazzaro, Raffaella Fico e Francesca Cipriani (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Raffaella Fico non ha preso bene la nomination che le ha fatto Manila Nazzaro, con cui all’interno del reality ha instaurato un buon rapporto d’amicizia. Durante la notte fra le due c'è stato un duro faccia a faccia: «Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male – ha esordito Raffaella - Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Mi avevi detto che non mi votato neanche se te lo avessi chiesto e invece guarda un po’, mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non hai fatto il suo nome?!».

Manila Nazzaro, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Ainett Stephens e la principessina Salassié (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Manila Nazzaro ha cercato di difendersi, senza però ottenere risulatati, con Raffaella Fico che è rimasta sulle sue posizioni: «Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto “Raffa ti ho votata” a dimostrazione che ero in buona fede. L’ho fatto perché ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione. Chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite».