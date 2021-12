Gf Vip, scontro Lulù-Jessica Selassiè: «Stai zitta, sembri proprio stupida!»

Al Grande Fratello Vip un nuovo scontro tra le sorelle Lulù e Jessica Selassiè. La lite è nata dopo cena per le lamentele di Lulù, da poco tornata fra le braccia di Manuel Bortuzzo, per via delle poche attenzioni che gli riservano gli altri inquilini nella casa.

Lulù Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, è scontro fra Lulù e Jessica Selassiè

Al GFvip le due sorelle Selassiè si confrontano. Lulù si è lamentata per via della cena preparata dalle coinquiline, che non ha gradito: «Mi dispiace – ha spiegato a Jessica - Non posso più stare in questi gruppi. Non vengo mai presa in considerazione, servo solo per lavare i piatti… Io ora non lo faccio, poi voglio proprio vedere».

Jessica, dal canto suo, non ha affatto apprezzato le lamentele della sorella e l’ha rimproverata: «Ti stai comportando da bambina!», provocando le sue ire: «Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio».

A mettere fine al confronto è arrivato Biagio D’Anelli, che ha preso le parti di Jessica: «Lulù – ha ammonito la principessina - non ti devi rivolgere così a tua sorella!».