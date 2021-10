Gf Vip, lo sfogo di Soleil Sorgè: «Contro di me pregiudizi da quando sono entrata»

Stasera andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip e intanto Soleil Sorgè, una delle indubbie protagoniste di quest’edizione, si è confrontata con le altre concorrenti nella casa, con cui non è riuscita a instaurare un buon rapporto: «Pregiudizi contro di me da quando sono entrata».

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Grande Fratello VIp, lo sfogo di Soleil Sorgè

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip le concorrenti parlano su quanto avvenuto questi giorni nella casa. Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e Ainett Stephens si sono confrontate con Soleil Sorgè sulle liti nell’ultima diretta: «A prescindere da questa vicenda – ha spiegato l’influcencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi - ma in generale per qualunque cosa, ci saranno sempre delle idee diverse su cose che possono succedere. È veramente fondamentale che si mantenga la calma e che si faccia un ragionamento».

Soleil Sorgè è stata vittima di molti attacchi e, approfittando dell’arrivo di Jo Squllo, ha fatto presente alle coinquiline il suo stato d’animo: «Non ti rendi conto di quante volte mi giudichi. Mi sono sentita dire mille cose, da prepotente a saccente. Io lascio correre e non mi metto a discutere. Ma non è giusto. La mia percezione è questa, di essere vittima di pregiudizi da quando sono entrati».