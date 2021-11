Gf Vip, Soleil Sorgè abbandona: «Ecco quando esco dal reality»

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip c’è stato l’atteso confronto fra Alex Belli e la moglie Delia Duran a cui ha partecipato, stavolta praticamente da spettatrice, anche Soleil Sorge. Solei però sembra stanca di essere coinvolta in questo tipo di dinamiche e ha confessato di voler lasciare il gioco.

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorgè: «Ecco quando esco dal reality»

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è andato in onda l’atteso confronto fra Alex Belli e la moglie Delia Duran, arrabbiata per la sua vicinanza a Soleil Sorge. La visita ha sancito la pace nella coppia ma Soleil sembra stanca di essere inserita in questo tipo di dinamiche che continuano a ripetersi. La gieffina si è confidata proprio con Alex Belli, confessando di voler abbandonare il gioco il 13 dicembre: «Pensavo in Mistery – ha spiegato - non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli!».