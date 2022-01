Gf Vip, Sonia Bruganelli: «Fossi in Soleil uscirei dalla casa e mi farei una storia con Alex Belli»

Sonia Bruganelli interviene nello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran al Grande Fratello Vip. Con una diretta Instagram l'opinionista ha dato un consiglio all'influencer italo-americana che ha acceso il dibattito sui social. Il tutto a pochi giorni dall’ingresso nella casa della compagna di Alex Belli. Tra le due l'atmosfera è stata subito tesa e Soleil ha avuto un crollo emotivo.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Soleil crolla dopo l'ingresso di Delia: «Mi fanno... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran faccia a faccia con Soleil Sorge: «Racconta... LA NEW ENTRY Gf Vip, Delia Duran in crisi scoppia in lacrime: «Un dolore che...

Leggi anche > GFVip, Delia Duran in crisi scoppia in lacrime: «Un dolore che devo superare...»

GFVip, il consiglio di Sonia a Soleil

Per aiutare la sua beniamina la moglie di Paolo Bonolis ha voluto dispensare il consiglio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e fare un dispetto a Delia. «Fossi in lei me ne andrei dalla casa per farmi una storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia Duran. Così lei che è andata dentro la casa si ritroverebbe senza Soleil…», ha detto nella diretta live di Instagram.

GFVip, lo scontro tra Soleil e Delia

Uno smacco a Delia che aveva accettato la proposta di Alfonso Signorini per riflettere su Alex e confrontarsi con Soleil: «Lui non ha capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere».