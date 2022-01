Gf Vip, Sonia Bruganelli e l’immunità a Soleil Sorge: «Sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi»

Al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli regala spesso l’immunità a Soleil Sorge, consentendole di continuare il gioco senza esporsi al rischio televoto. Sonia per questo è stata spesso criticata ed ha così deciso di spiegare i motivi della sua scelta dal social.

Sonia Bruganelli (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVip, Sonia Bruganelli e l’immunità a Soleil Sorge

Le opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno il diritto di assegnare in ogni puntata l’immunità a un concorrente del reality e la moglie di Bonolis ha scelto, nella stragrande maggioranza dei casi, di regalare l’ambito premio a Soleil Sorgè. Sonia non ha mai nascosto il suo debole per l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, che ritiene un personaggio fondamentale nella casa, ma nonostante questo ha ricevuto diverse critiche sia in studio che sui social.

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

E proprio suoi social la Bruganelli ha deciso di spigare il motivo della sua preferenza per Soliel, rispondendo a un follower che si lamentava proprio del trattamento di “favore” riservato alla Sorge: «Perché per ora – ha scritto l'opinionista - se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie»