Gf Vip, Stefania Orlando attacca Amoruso per il post contro Manila: «Alex Belli insegna...». Cosa ha detto

Lorenzo Amoruso provoca il caos al Grande Fratello Vip scrivendo un post per la fidanzata Manila Nazzaro e sull’argomento interviene una protagonista della scorsa edizione del reality, Stefania Orlando, che dal social osserva: «Cosa non ci si inventa… Alex Belli insegna!».

Stefania Orlando (Instagram)

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo "crolla" a La Vita in... AMORE FINITO? GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco... AUDITEL Ascolti Tv 7 febbraio 2022, i Soliti Ignoti sono Mahmood e Blanco:...

GFVip, Stefania Orlando e il post di Lorenzo Amoruso

Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro non ha avuto la reazione energica alla vista degli rvm con Katia Ricciarelli che parlava male di lei e il compagno, Lorenzo Amoruso, con cui ha preso parte a un’edizione di “Temptation Island Vip” la bacchetta attraverso le stories di Instagram: «Mi sono innamorato – ha scritto - di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere».

Il post di Stefania Orlando su Instagram

Le parole di Amoruso hanno provocato parecchio clamore e sul caso è intervenuta anche una grande protagonista della scorsa edizione del GFVip, Stefania Orlando, che non ha mancato di commentare su Instagram le gesta social dell’ex calciatore: «Cosa non ci si inventa – ha scritto nella condivisione - pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!»

Manila Nazzaro e Sophie Codegoni (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Stefania ha poi anche realizzato un video in cui ha recitato, al femminile, le parole del post di Amoruso: «Mi sono innamorata di un uomo forte, risolto e deciso, che non accettava soprusi. Oggi non lo riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliata. Mi prendo il mio tempo per riflettere…. Ragazzi però fatemi anche un po’ scherzare, che sennò oggi la giornata non passa più».