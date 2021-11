Gf Vip, tra Aldo Montano e Alex Belli scoppia la pace. I dubbi nella casa e le critiche social

Scoppia (temporaneamente) la pace fra Aldo Montano e Alex Belli. Dopo le numerose liti che hanno avuto luogo gli scorsi giorni la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta cominciando a scendere con una pace improvvisamente sancita, ma di cui lo schermidore non è troppo convinto.

Aldo Montano e Alex Belli (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Sembrano cessati gli scontri fra Aldo Montano e Alex Belli. I due gieffini erano amici e avevano un buon rapporto ma dopo alcune dichiarazione dell’attore su di lui in confessionale si è scatenato un duro faccia a faccia, che ha coinvolto anche Gianmaria Antinolfi e che non è stato risolto neanche durante l’ultima diretta. La convivenza forzata però sembra aver riportato la ragione, tanto che durante il pranzo Alex si è avvicinato ad Aldo per fare pace: «Dai vieni qui – gli ha detto Belli - fatti abbracciare. Ti chiedo scusa, mi dispiace tanto di essermi scontrato con te, non volevo assolutamente questa roba qua. Vieni qua fratello, mi dispiace tanto, scusami». Montano ha accettato le scuse ma non sembra troppo convinto della situazione, come il popolo social che non ha creduto al dietrofront di Alex.