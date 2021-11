Gf Vip, la confessione di Andrea Casalino: «Dipendente del sesso, in palestra…»

Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, racconta alcuni particolari della sua vita prima del reality, fra cui quello di essere stato dipendente dal sesso.

GFVIp, la confessione di Andrea Casalino

Andrea Casalino è stato eliminato al Grande Fratello Vip per volere del pubblico attraverso il televoto. Molto prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini ha esercitato per un periodo la professione di personale trainer e avuto diverse relazione fugaci: «È successo quando lavoravo nelle palestre – ha raccontato in un’intervista a “Radio Radio” - io ero un personal trainer e quello era un luogo di perdizione, avevo tipo 24 anni. E lì è iniziata questa catena, si è innescato questo meccanismo, direi quotidiano, nel mio spogliatoio. Ma oggi mi chiedo se fossi io. Vabbè, arrivava la tipa e diceva: “Ma le scarpe per mio figlio sono arrivate?”. Era un codice. E io: “Andiamo nello spogliatoio e le faccio vedere”. Dopo dieci minuti usciva lei, poi io e continuavo le lezioni. Mah, capitava tre o quattro al giorno, tutti i giorni, parliamo di una quindicina di donne che si alternavano in palestra. E poi incontro pure Simona, una bad girl. Sposata, ovviamente. Una macchina da guerra. Due messaggini e nasce questa cosa che dura tre anni».

Poi Andrea Casalino è ricorso all’aiuto di uno specialista per uscire da questa dipendenza ed essere pronto per accogliere nella sua vita il vero amore.