GF Vip 2020, Federico Rossi contro Antonio Zequila per le offese a Paola Di Benedetto: «Incommentabile, mentalità microcefàlica»

Federico Rossi del duo musicale composto da Benji e Fede è entrato nelle discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Il recluso Antonio Zequila infatti ha fatto dei commenti sulla sua fidanzata Paola Di Benedetto e lui ha controbattuto infastidito dal suo profilo social.





Zequila infatti ha fatto alcuni apprezzamenti non proprio eleganti sul fisico della coinquilina e Federico non ha mancato di sottolineare la cosa: “Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli” – ha scritto su Twitter - Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda 👍🏼 #gfvip”.

Antonio ha fatto i suoi commenti durante la sfilata che la ragazze hanno organizzato di notte: “Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip”.

