Giacomo Urtis, la trasformazione del chirurgo a Belve: «Tra me e Corona c'era intimità, il rapporto era ricambiato»

Capelli lunghi, biondi e boccolosi. Così Giacomo Urtis arriva a Belve, il programma di Francesca Fagnani, sfoggiando il nuovo look e l'ennesima trasformazione. Il chirurgo dei Vip si è raccontato come sempre senza filtri parlando sia del suo rapporto con Fabrizio Corona che con Silvio Berlusconi.

Giacomo Urtis su Fabrizio Corona

Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, racconta a Belve dei suoi cambiamenti fisici, del suo innamoramento per Corona e del suo rapporto con Berlusconi. A proposito del suo flirt con Fabrizio Corona, iniziato dopo un incontro in aeroporto, la fagnani gli chiede se fosse innamorato di Corona, e Urtis rivela: «Sicuramente ero invaghito, sì».

Alla domanda se l’amore fosse ricambiato, Urtis risponde: «ti direi di sì» e la Fagnani insiste: «ma quindi è amicizia o amore?», «un ibrido» afferma Urtis svicolando. E allora la Fagnani: «Ma si è sentito in competizione con Nina Moric o con Belen?”, Urtis replica: «quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. la Fagnani chiede: «Però non c’è mai stato un rapporto d’amore reale, fisico, o si?». Urtis chiude il discorso: «può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre». E sui suoi attuali rapporti con Corona, ammette: «ci sentiamo ancora tutti i giorni».

Su Silvio Berlusconi

Su Silvio Berlusconi: «Simpatizzo per Berlusconi e sono molto amico della Fascina. Quando la Fagnani chiede un giudizio professionale sull’immagine estetica del cavaliere e prova a chiedere se è il suo medico, lui imbarazzato prima dice «queste cose non le so. Berlusconi è stato ed è ancora un bell’uomo. la sua bellezza non si può ridurre ad un carattere estetico è bello a 360 gradi».

Sull’invito alle non-nozze con la fascina: «non sono stato invitato. Avranno invitato parenti stretti. Il regalo? No…perché sono tirchio».