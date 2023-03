Giacomo Urtis e l'intervista tagliata a Belve, colpa del "divieto" di Rocco Siffredi? «Ha smentito le mie parole ma io ho gli sms con la sua proposta»

Giacomo Urtis torna a parlare della sua intervista a Belve. Dopo essersi proposto lui a Francesca Fagnani come "vittima sacrificale" pronto a rispondere a qualsiasi tipo di domanda irriverente in perfetto stile belva Fagnani, ora il chirurgo dei vip tuona contro la trasmissione di Rai2. Lo fa dalle pagine del settimanale Novella 200, il motivo? Una parte di intervista tagliata.

Giacomo Urtis, la trasformazione del chirurgo a Belve: «Tra me e Corona c'era intimità, il rapporto era ricambiato»

Giacomo Urtis contro Rocco Siffredi per l'intervista tagliata a Belve

Secondo il medico e opinionista televisivo infatti non tutto il contenuto della chiacchierata tra lui e la giornalista sarebbe stato mandato in onda. «Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il pornoattore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito»

Giacomo Urtis, età, fidanzato, interventi e clienti vip: come era (e come è) il chirurgo estetico (amico "speciale" di Fabrizio Corona)

Quindi l'intervista sarebbe stata tagliata, a detta di Urtis, per un "veto" posto dal regista dell'hard. Ma lui aggiunge al settimanale di Roberto Alessi: «Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta».

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani, l'attacco dopo l'intervista di Giacomo Urtis a Belve: «Tv fatta male, è cabaret non giornalismo»

La vacanza con Fabrizio Corona

E pare inoltre che dopo l'intervista Fabrizio Corona, che si diceva risentito per il tipo di domande che la giornalista aveva posto al suo amico definendo la tv della Fagnani come «Quella tv che abusa della metafora del sesso come unico contenuto», abbia “tirato le orecchie” a Urtis. Ma non per le dichiarazioni che lasciavano intendere che tra i due ci fosse un rapporto intimo e speciale, tutt'altro.

«Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre» . Oltre fin dove? «Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme…»