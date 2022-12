Lutto a Mediaset, morto Giacomo Zoppi. Da Gerry Scotti a Barbara D'Urso, il dolore sui social: «Ti amavamo tutti»

Lutto doloroso per Gerry Scotti. Il conduttore di casa Mediaset ha annunciato ieri su Instagram che Jack Zoppi è morto: «Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai», ha scritto Scotti come messaggio di cordoglio per il collega scomparso.

Il messaggio di cordoglio

Il conduttore ha condiviso due foto in cui si trova in compagna dell'amico e collega scomparso, durante le registrazione di "Chi vuol essere milionario?". Si chiamava Giacomo Zoppi, ma conosciuto dai suoi colleghi come Jack, ed era una delle figure più importanti e conosciute in casa Mediaset. Da più di quarant'anni, storico scaldapubblico delle celebri trasmissioni di Cologno Monzese. Nessuna altra notizia è stata divulgata circa il decesso.

Anche Barbara D'Urso ha rilasciato sui social un messaggio di cordoglio per il collega: «Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…».