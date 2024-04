Torna a grande richiesta, o almeno così si può dire, lo show della Gialappa’s, che da mercoledì rivedremo su Tv8 e SkyUno, dalle 21,30 per sette settimane: è infatti il terzo ciclo, in meno di un anno. Ascolti eccellenti, critiche e gradimento alti, per il ritorno in tv di Giorgio Gherarducci e Marco Santin (Carlo Taranto si è dimesso da tempo): la proposta del loro linguaggio, dei loro tempi comici, della scrittura, messa in scena con una decina di autori, continua a pagare in una tv generalista che scarseggia di idee, soprattutto sul fronte della risata.

APPROFONDIMENTI Sangiuliano, gaffe su Times Square a Londra e Fiorello ironizza: ​«Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari» Paradise 2024, Amedeo Minghi e Pino Insegno ospiti dello show notturno di Pascal Vicedomini Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Vanina” vince (ma cala), la Coppa Italia batte “Il meglio di te”, “Chi l'ha visto?” fuori dal podio

Nel programma ci sono molte conferme e anche qualche novità, come l’ingresso di due protagonisti assodati della televisione di intrattenimento leggero, divertente, scanzonato: in particolare sarà da seguire Max Giusti, alle prese con una parodia particolarmente azzeccata, quella di Aurelio De Laurentiis: «È da tempo che io e la Gialappa’s ci inseguivamo», spiega l’attore romano, «ma la collaborazione ancora non si era potuta concretizzare. Non pensavo più di fare personaggi, ma con loro alle spalle, un contenitore ideale e la sensazione che ci fosse una sintonia davvero speciale, mi è venuta l’idea di un paio di ipotesi. Una è quella di De Laurentiis, che qui non parla di calcio, ma di altre sue passioni e situazioni professionali, con qualche aneddoto di vita vissuta. Ho sentito un’energia particolare, e spero che rimarremo amici, dato che lui ancora non ha visto nulla. Un'altra suggestione punta ad Alessandro Borghese, con alcuni finti fuori onda del suo “Quattro ristoranti”: anche qui credo si possa ridere molto».

L’altra new entry per questo ciclo di puntate è Maccio Capotonda, con una sua minifiction, mentre uno spunto curioso vede Ubaldo Pantani, a sua volta alle prese con una presa in giro di Paolo Ruffini: «Non è molto frequente che un comico si cimenti con un collega», racconta Santin, «ma ci sembrava uno spunto simpatico, al punto che anche Gigi e Ross fanno un tentativo simile con l’imitazione, esilarante, di Alessandro Siani».

In questo continuo testacoda tra realtà e finzione, non mancheranno ospiti chiamati a interpretare loro stessi, tra le grinfie della Gialappa’s e del bravo presentatore in studio, il Mago Forrest: «Ne abbiamo chiamati diversi, tra amici e dintorni», sottolinea Gherarducci, «e la sensazione è di un bel gradimento, anche da parte loro: nel corso del ciclo avremo tra gli altri Marco Travaglio, Alessia Marcuzzi, Ilenia Pastorelli, qualche cameo (Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti) e dal fronte musicale Tony Hadley, Nina Zilli, Elio e le Storie Tese, oltre a molti artisti indipendenti, che abbiamo coinvolto per dare spazio e ospitalità a chi in tv non ci va mai. Oltre a loro, è garantita la presenza fissa dei Neri per Caso e di Vittorio Cosma, il nostro pregiato direttore musicale».

Nella presentazione, con gag, dai responsabili della rete, viene ribadito il concetto come l’arma vincente della Gialappa’s 2023-24 resti la grande libertà creativa, la capacità di costruire, e scrivere, moltissimo, restando legati all’attualità, senza dipendere dalla nostalgia o dalla satira a tutti i costi, nella volontà di evolversi e di rigenerarsi: «Cercheremo di non dilungarci troppo, di fare gag stringate, a raffica: c’è molto talento e come propulsore comico non mancheranno i nostri filmati, un serbatoio infinito di umorismo involontario».