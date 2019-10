Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip con Adriana Volpe: l'indiscrezione sul possibile incontro-scontro

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 15:33

alL'indiscrezione che circola in queste ore lascerebbe presagire un "colpaccio" pee per il suo reality più longevo, anche se in versione celebrity. E se anche fosse solo per una serata, la sua partecipazione sarebbe un successo assicurato data la presenza nel cast disua "nemica" dichiarata dai tempi di "Fatti Vostri" e nelle aule di tribunale. Il nuovo conduttore Alfonso Signorini potrebbe preparare un duello televisivo tra i più seguiti.Si tratta solo di un'indiscrezione tratta dalla rubrica tenuta da. E non potranno esserci eventuali conferme almeno per un po' di tempo, dal momento che la partenza del Grande Fratello Vip è stata rimandata. Sembra però che gli autori esi stiano impegnando per assicurarsi la presenza del conduttore in una delle puntate.«A– questo quanto si legge – gira voce che gli autori sognino la presenza di Giancarlo Magalli […] anche solo per una sera». L’indiscrezione è stata scritta in un trafiletto ed è apparsa poco credibili considerati i rapporti che legano il conduttore alla Rai e ad Adriana Volpe. «Visto che il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici – si legge sempre su "Oggi" – l’ipotesi sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah, saperlo…». Non ci sono neanche comunicati ufficiali sul cast, ma si parla - oltre alla showgirl - di Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e di Antonella Elia.