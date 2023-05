Gianluca Fubelli si è sposato, “Scintilla” ha detto «sì» alla compagna: lei è un ex volto di Amici

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, si è sposato con l'autrice musicale Federica Camba. La cantautrice ha scritto per molti anni numerose canzoni per gli allievi di Amici, collaborando attivamente con il programma. Nel mese di marzo, Gianluca e Federica avevano annunciato le nozze con un post pubblicato su Instagram, nel quale la cantautrice aveva condiviso la proposta di matrimonio di Scintilla. Invece, proprio nelle ultime ore la coppia ha condiviso su Instagram un video con la fede al dito.

«Ci siamo sposati! Più io di te. No, più tu di me, insomma, di più di più e di più. Diciamo per sempre», hanno scritto Federica Camba e Gianluca Fubelli a corredo del video divulgato sui propri profili Instagram. «Quando decidiamo di fare una cosa la facciamo. Siamo felicissimi».

Numerosi sono stati i commenti e gli auguri da parte dei fan e di alcuni volti noti dello spettacolo. Ad esempio, la cantante Alessandra Amoroso e Gabriella Labate sono tra questi.