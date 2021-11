Gianluigi Paragone si imbavaglia a Carta Bianca: «Volete che me ne vada?». E la Berlinguer ribatte così

Scontro in diretta tv tra Gianluigi Paragone e Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3. Il senatore di Italexit, ospite della trasmissione, si è imbavagliato dopo aver iniziato il suo intervento con riferimenti alla puntata di Report sui vaccini. Nello stesso momento il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci, chiudeva la sua apparizione su La7 nello studio di DiMartedì.

«Se ne sta parlando da un'altra parte, il conduttore della trasmissione è da un'altra parte», ha sottolineato Berlinguer. «Ditemi, volete che me ne vada?», la replica dell'ex senatore grillino. «Ogni volta che sei venuto hai potuto parlare di quello che vuoi. È inutile che tu faccia la vittima», dice Berlinguer.

In studio è intervenuto il giornalista Fabrizio Roncone cercando di frenare il senatore: «Paragone, lei non mi interrompa. Ha fatto il suo show...». E Paragone, alla fine, si è imbavagliato per protesta.