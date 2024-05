gIANMARIA, cosa fa oggi dopo X Factor: «A 12 anni avevo paura di morire, oggi di diventare matto. Penso che la vita non sia tanto bella»

Se c'è una caratteristica autentica del cantautorato di gIANMARIA, 23 anni, è quella di una scrittura sincera. Nessuna sovrastruttura o troppi giri di parole, per il cantante l'introspezione è la parola chiave a tutto. Il suo esordio è arrivato con la partecipazione a X Factor nel 2021 per poi partecipare a Sanremo Giovani nel 2022 con il brano la Città che odi. Proprio nei giorni scorsi Gianmaria Volpato ha pubblicato il suo primo libro, dal titolo 'In Stagno', che affronta il tema del disagio giovanile e dell'autolesionismo. Una scrittura che mette a nudo i pensieri oscuri e intimi di gIANMARIA.

Le parole di gIANMARIA

Per il cantante scrivere un libro è stato una sfida difficile. «Scrivere ti costringe a scavare a fondo, a capire dove tu voglia arrivare - ha spiegato gIANMARIA a Vanity Fair -.

Con le canzoni mi sento più libero perché richiedono meno ragionamenti ed è tutto più istintivo. Il libro, invece, è uno sforzo più completo e strutturato. Sto cercando di capire quali sono le cose che mi fanno stare bene e quali mi fanno stare male per eliminarle. Penso che la vita non sia così tanto bella come dice qualcuno, e che è per questo che dobbiamo focalizzarci sulle cose che meritano di essere considerate».

«Io per esempio, ho paura di perdere il controllo di me stesso, di depersonificarmi - ha aggiunto -. Ho una gran paura di perdere il contatto con il mio corpo, con gli spazi che mi circondano e con le persone più importanti della mia vita. Ho paura di perdere la testa, in altre parole: di diventare matto».