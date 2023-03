Mare fuori, Gianni Morandi canta la sigla e il video diventa virale: la reazione del cast

Gianni Morandi pazzo per Mare Fuori. Il cantante bolognese si aggiunge alla schiera dei personaggi noti che hanno iniziato a seguire la serie tv di Rai2, data la popolarità acquisita negli ultimi mesi. Gianni Morandi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore insieme ad Amadeus è pronto a calcare i palchi più importanti d'Italia con il suo nuovo tour.

Nel frattempo, si concede momenti di relax nel giardino di casa insieme alla sua Anna condividendo con i fan alcuni momenti iconici delle sue giornate, come l'ultimo che è diventato virale in pochi minuti.

Ha fatto il giro del web il video che mostra l'artista bolognese mentre cammina sul prato davanti casa e intona la sigla della serie Mare Fuori. «Anche Gianni Morandi è stato contagiato dalla Mare Fuori mania», ha scritto un utente. Il cantante, infatti, si è mostrato particolarmente coinvolto dal brano anche se, non è riusciuto a centrare l'inflessione esatta delle parole napoletane.

Il video ha sorpreso i telespettatori più appassionati della serie e inoltre non è sfuggito al cast della serie televisiva che ha ricondiviso il video di Gianni Morandi tra le Instagram stories.

La versione dell'eterno ragazzo ha sorpreso tutti e nei commenti gli utenti non si sono limitati a congratularsi per questa nuova versione della sigla più in voga del momento.