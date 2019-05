Gianluigi Buffon

Venerdì 17 Maggio 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 19:52

Un’intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importantissime per la sua carriera., il sogno di ogni bambino.Alla scrivania di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky Uno, durante il sesto e penultimo appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan è arrivato Gigi Buffon.Tanti i temi affrontati: dall’esperienza in Francia, dove dalla scorsa stagione è l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente. E ancora ampio spazio per ricordare l’esperienza dei Mondiali del 2006 e quel gruppo di campioni che riportò in Italia la Coppa del Mondo dopo 24 anni, e l’immancabile, con Alessandro e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale pronti a divertenti acrobazie sulla scia delle mirabolanti parate del campione del mondo.