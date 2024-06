Gigi D'Alessio «Calo delle nascite? Ho detto a Mario Biondi "dobbiamo rispondere”. Così aspetto il sesto figlio. Denise? Vorrei invecchiare con lei»

Ultima puntata di Domenica In. «Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito». Mara Venier saluta il suo fedelissimo pubblico così prima di introdurre il primo ospite della puntata che è Gigi D'Alessio. Il suo ultimo album “Fra” è uscito lo scorso 24 maggio e il cantautore ringrazia i suoi fan.

Gigi D'Alessio a Domenica In, il nuovo album

«Fra è nato perché ho scritto una canzone per mio figlio Francesco e poi nel disco ci sono tanti Fra con altri artisti».

Un'amicizia quella tra la conduttrice e il cantante che dura da tantissimo tempo. Dopo un medley dei suoi successi, Gigi D'Alessio si racconta nel salotto di Rai1.

Natalità a zero? Gigi e Mario Biondi “rispondono”

«Quanti figli hai?» chiede Mara Venier e lui senza esitare «5 e tre quarti». La compagna del cantante Denise Esposito infatti a breve partorirà. Dopo Francesco che oggi ha 2 anni la coppia aspetta una femminuccia. Ma Gigi ha già 3 figli (Claudio, Ilaria e Luca) avuti dalla prima moglie e Andrea avuto da Anna Tatangelo. «Io non sono mai stato un farfallone tant'è che con chi sono stato ho costruito le famiglie. Essere papà mi onorgoglisce». Poi scherza. «Sapevo che c'erano problemi di natalità e ho chiamato Mario Biondi (che di figli ne ha 10 ndr) e gli ho detto “Rispondiamo subito”. Quando vedo i miei figli ora sono troppo felice». Poi parla della compagna: «Denise è una donna che amo tanto, anche per lei non è stato facile, vorrei invecchiare con lei»

L'amore per la famiglia

La conduttrice decide così di mandare in onda una carrellata di immagini del cantautore da quando era bambino ad oggi. «Nelle mie foto da giovane, in onguna vedo ogni figlio, trovo le somiglianze, è molto bello» spiega il cantante alla Venier. «La gioventù ti rende spensierato e hai un solo dovere amare. Amare i genitori amare la mamma. Io la mia l'ho persa che avevo 18 anni ma quel poco che l'ho avuta mi è bastato talmente tanto da sentirne ancora la mancanza. La mamma è un bene insostituibile. Chi tiene la mamma tiene un tesoro e non lo sa. La figura paterna si sa è quello che non c'è mai è al lavoro. Io nonostante la mia professione cerco sempre di esserci per i miei figli».

Gli esordi

Ha cominciato suonando ai matrimoni per poi diventare pianista di Mario Merola. Tutto quello che guadagnava lo usava per studiare e così anno dopo anno, palco dopo palco Gigi D'Alessio è diventato uno dei cantanti italiani più amati. «La cosa che mi spiace è che mia mamma non ha fatto in tempo a vedere il mio successo, papà invece si mi ha vissuto. Lui comprava il biglietto del concerto e quando tornava a casa mi telefonava per farmi i complimenti. Come mi manca mio fratello. Noi eravamo 3 fratelli. Per questo forse io ho tutti questi figli. A casa mia c'è un caos quando siamo tutti insieme, ma è bellissimo perché grazie a loro vedo il futuro»

La "sorpresa" della figlia

«Ilaria mia figlia ora mi ha reso nonno di nuovo, lei vive a Bali. Lei mi ha detto che era incinta ma io non sapevo neanche chi fosse il fidanzato. Così mi ha detto a sorpresa: "io sono incinta e vado a vivere a Bali". Insomma ho perso una figlia però le ho detto: "Se sei felice io sono felice". Io ho lavorato per rendere i miei figli liberi così ho detto a Luigi il fidanzato "Non ti preoccupare non c'è una scadenza per riconsegnare il "pacco" se vuoi rimandarmela io la prenderò sempre"».

Il successo

Un uomo Gigi D'Alessio che ha sempre creduto alla famiglia. «Io in tutte le mie ho sempre messo prima la famiglia». Un amore il suo molto forte anche per il lavoro. «Io penso spesso a quanti ragazzi hanno studiato e nonostante i sacrifici sono costretti a fare altri impieghi e mi ritengo comunque fortunato. Io non mi sento più bravo degli altri. Io non mi posso permettere il lusso di stancarmi il pubblico mi ha regalato così tanto che io non riuscirò mai a sdebitarmi con loro, quindi io non posso smettere e cerco di fare qualsiasi cosa per loro. Io metà giornata la passo a fare foto e messaggi e firmare autografi ed è giusto così. Ci sono molti che si scocciano a fare queste cose, ma poi voglio vedere che fine fanno»

La carriera

Cantante, musicista e anche presentatore, Gigi D'Alessio è inarrestabile. «Mi hanno proposto anche Domenica In ma io ho rifiutato», scherza e Mara replica: «Ma dai facciamolo insieme». Poi si passa al festival, si vociferava che il cantante potesse essere uno dei conduttori di un'edizione, ma solo voci. «Sanremo? Non me lo hanno mai proposto ma non potrei mai farlo, ho troppi amici cantanti e per me sarebbe stato un guaio».