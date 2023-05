Gigi D'Alessio & friends, il concerto del Plebiscito domani in onda su Raiuno

Va in onda, domani in prima serata su Raiuno e Radiodue, «Gigi - Uno come te - Ancora insieme», lo show di D’Alessio & friends registrato il 26 e 27 maggio in piazza del Plebiscito. Tantissimi gli ospiti: Elodie, Biagio Antonacci, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, il figlio dell’artista napoletano Lda, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla.

Non mancherà un momento per festeggiare lo scudetto del Napoli con l’incursione sul palco del presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni d’Italia Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Sul palco anche 14 violini e una band diretta dal maestro Adriano Pennino.