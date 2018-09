CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 07:00

Sabato in una riservatissima cerimonia al comune di Nusco, si sposa Marzullo. Il popolare conduttore televisivo convola a nozze con la sua compagna storica Antonella De Iuliis. A celebrare le nozze ovviamente il sindaco del piccolo centro irpino, Ciriaco De Mita, amico da sempre del giornalista avellinese. Tra gli ospiti ci saranno Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo con la compagna Sabrina Ferilli e Adriano Galliani, ex ad del Milan. A seguire un altrettanto riservato pranzo nuziale a casa De Mita, nella villa dell'ex presidente del consiglio. Una casa di famiglia per il giornalista irpino che spesso è stato ospite di De Mita e della consorte Annamaria. Presente ovviamente una delle figlie del leader, Antonia, giornalista e animatrice culturale.