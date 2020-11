Gigi Proietti, la figlia Carlotta: «Papà ha vissuto per il suo pubblico, questo lutto è di tutti»

«Ho pensato tanto a questo momento, l'ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un'intimità perché quando esce la notizia si scatena lo "scoop"... Tutte parole che col momento che vivi non c'entrano niente». Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti, l'attore morto ieri a Roma negl giorno del suo 80esimo compleanno, scrive su Instagram interpretando i sentimenti di dolore e riservatezza della sua famiglia, della mamma e della sorella.

«Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando - scrive ancora Carlotta nel post, accompagnato da una sua bella foto in cui è abbracciata dal padre, entrambi sorridenti - corrispondono all'amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore», conclude, con un cuore.

