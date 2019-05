Gabriele, il figlio di Gigi Sabani in tv nel giorno del suo compleanno

Domenica 19 Maggio 2019, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 17:36

Raffaella Ponzo, la compagna di, prematuramente scomparso nel 2007, è stata ospite a Domenica In insieme al figlio Gabriele, che proprio oggi ha compiuto 11 anni. Un momento bello, per ricordare l'indimenticabile Gigi Sabani e la loro bella storia d'amore.Passaggi emozionanti perché Gigi resta nei cuori degli italiani, per la sua grande professionalità e la sua grande simpatica. Il piccolo Gabriele, che oggi 19 maggio compie 11 anni, è stato al fianco della mamma Raffaella Ponzo durante la puntata in cui si è parlato di questa grande storia d'amore. Raffaele e Gigi uniti fino alla morte del comico e imitatore, scomparso a Roma il 4 settembre del 2007.Mamma Raffaella si è confessta davanti a Mara Venier: «Ho sempre tenuto vivo il ricordo di Gigi con suo figlio. A Gabriele ho fatto vedere i filmati del papà, mostrandogli quel sorriso. Voglio che lui abbia sempre questa immagine del papà»