Gilles Rocca a Oggi un altro giorno con l'occhio nero: «Volevo fare una denuncia in diretta»

Gilles Rocca, impegnato dietro le quinte a Sanremo2022, si è presentato in video con un occhio nero in collegamento con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: «Volevo fare una denuncia in diretta – ha spiegato l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi - Vorrei denunciare un affetto stabile, Pietro Masotti che prima di partire mi ha tirato una pallonata nell’occhio a calcetto…. Scherzi a parte mi mancate!!! Ora stanno provando i Maneskin che spaccheranno tutto e sono fantastici come sempre».

Gilles è stato protagonista del “Bugo gate” con Morgan, ma per ora pare che dietro le quinte tutto scorra liscio: «No quest’anno sempre tutto più tranquillo, più pacifici… Non ha litigato nessuno per ora, stranamente va tutto liscio e la cosa mi spaventa un po’…».