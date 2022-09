Gf Vip, Ginevra Lamborghini e lo scivolone sui gay nella Casa: «Sarà squalificata?»

Il Grande Fratello Vip è cominciato da appena tre settimane, ma tutta l'attenzione mediatica pare sia concentrata su Ginevra Lamborghini, che da quando ha messo piede in casa si è subito mostrata come una concorrente da non sottovalutare. È stata infatti protagonista di diverse polemiche, in particolare quelle legate alla sorella Elettra Lamborghini.

Ma nelle ultime ore, i telespettatori hanno ascoltato un commento da parte dell'influencer, che non è risultato affatto piacevole. L'ereditaria dell'impero Lamborghini ha pronunciato il termine "finocchio", urtando la sensibilità di diversi utenti. Il video ha fatto il giro del web, e sul social dell'uccellino blu Ginevra Lamborghini è stata accusata di omofobia. Anche se, dal tono usato, è facilmente intuibile che l'influencer l'abbia detto senza nessuna intensione offensiva. Ma cosa è successo?

Cosa ha detto

Tutto è cominciato quando Attilio Romita ha raccontato che prima di cena è solito mangiare un po’ di verdura cruda per non arrivare affamato: «Ma non riesco mai a trovare i finocchi», ha aggiunto. A quel punto, Ginevra ha preso la palla al balzo e ha replicato in questo modo: «In questa casa un paio ce ne sono», con tono ironico.

Solitamente questi riferimenti non sono bene accetti e molte persone ritengono che non debbano essere usati in televisione. Ma non in questo caso, perchè se pur criticabile la frase pronunciata dalla Lamborghini non è risultata come un'offesa omofoba. Infatti gli altri concorrenti, che hanno assistito alla scena, hanno riso divertiti. Per gli utenti nei social invece la produzione del reality show dovrebbe provvedere alla squalifica.. sarà così?