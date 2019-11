Giobbe Covatta scherza con Caterina Balivo: «Se mi devi intervistare, preparati!»

È un fiume in piena Giobbe Covatta, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. L'attore ha scherzato con la conduttrice, svelando anche particolari inediti sulla sua vita privata. Giobbe Covatta ha raccontato del suo primo incontro nel 1977 con sua moglie, Paola Catella, rivelando anche quali furono le prime parole che le ha rivolto: «Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta». Caterina Balivo ha chiesto all'attore quanto tempo è passato da quella promessa al matrimonio, ma Covatta ha risposto sorridendo: «Se mi devi fare l’intervista, preparati!».

Il comico ha poi svelato di essersi sposato con sua moglie 26 anni dopo l'inizio della loro relazione. A celebrare le nozze fu Maurizio Costanzo e tra i testimoni c'era Enzo Iacchetti. Giobbe Covatta ha anche parlato del suo passato da velista: «Il mio mestiere fino ai 30 anni è stato la vela. Ancora adesso, se mi chiedete cosa so fare meglio nella vita, dico "la vela". Ho imparato prima ad andare in barca che in bicicletta. Sono sempre andato in barca, ho imparato ad andare per mare da piccolissimo. Poi sono cominciati ad arrivare i reumatismi... In bicicletta sono andato a 48 anni».



Che pomeriggio sarebbe senza voi?! Vi aspetto su @RaiUno con la cassettiera di @GiobbeTweets e la bellissima @samibrando 🌹😘 Seguiteci e commentate in diretta con #vienidame pic.twitter.com/0oSzHoxIw3 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) November 28, 2019

Ultimo aggiornamento: 16:22

