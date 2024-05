Giorgia nuova conduttrice di X Factor: la reazione di Emanuel Lo e il messaggio della ex Francesca Michielin

Giorgia è pronta a prendere il timone della nuova edizione di X Factor. La cantante, che è stata una delle co-conduttrici dell'ultimo Festival di sanremo targato Amadeus è stata annunciata come nuova presentatrice del talent show, prendendo il posto di Francesca Michielin. «Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco», ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, il nuovo ingresso nel talent.

Tra i vari commenti sotto il post ufficiale, ad aver catturato l'attenzione sono stati quelli di Emanuel Lo, suo compagno e grande amore, e Francesca Michielin, la cantante ed ex conduttrice di X Factor.

La reazione di Emanuel Lo

L'amore tra Giorgia ed Emanuel Lo è forte e il legame che li unisce va avanti da oltre 20 anni.

Tanti alti e alcuni momenti bassi che però non hanno spezzato il rapporto tra i due. Dopo l'annuncio ufficiale del nuovo ruolo di Giorgia, come conduttrice, a X Factor, Emanuel Lo non le ha fatto mancare il suo supporto sui social, commentando con tre emoji del fuoco la notizia, simbolo di orgoglio per il nuovo obiettivo raggiunto dalla cantante.

Il messaggio di Francesca Michielin

Anche Francesca Michielin ha commentato la novità e il passaggio del testimone del programma, congratulandosi con Giorgia: «Spaccherai tutto! In bocca al lupo!».

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, aveva commentato così l'operato della Michielin: «Non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni», mostrando gratitudine e riconoscenza per la cantante e il suo lavoro svolto negli ultimi due anni.