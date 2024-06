Giorgia e Emanuel Lo, il coreografo: «La nostra storia? Sono stato vittima dei pregiudizi delle persone»

La storia d'amore tra Emanuel Lo e Giorgia è una delle più solide nel mondo dello spettacolo. La coppia ha affrontato alcuni momenti facili e altri meno, che li hanno portati addirittura ad allontanarsi per qualche tempo. I due, però, si sono ritrovati poco dopo, affrontando ogni loro problema insieme, mano nella mano, senza lasciarsi più.

Il coreografo è stato ospite nell'ultima puntata di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo e ha raccontato l'inizio della loro relazione, tra pregiudizi e amore, che è andata in onda sabato 1 giugno alle 23:30.

La rivelazione di Emanuel Lo

Emanuel Lo si è aperto molto durante l'intervista da Nunzia De Girolamo che gli ha subito chiesto: «Hai subito un pregiudizio quando hai annunciato di stare con Giorgia, l’unione tra voi due oppure no?».

Il coreografo ha rivelato quindi, a Ciao Maschio: «Non so se è stata una mia sensazione o altro.

Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata. Però era come se all’inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande chissà perché si è messo», ha concluso Emanuel Lo.

Nonostante i pregiudizi, l'amore ha vinto e Giorgia ed Emanuel Lo si godono la loro famiglia e la loro felicità.