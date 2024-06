Giorgia Meloni a sorpresa al Tg La7, da Mentana una frecciatina a Lilli Gruber: «Non vorrei le dicano che è incontinente...»

Intervista a sorpresa per la premier Giorgia Meloni, che è apparsa all'improvviso nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana.

Non potendo partecipare venerdì alla trasmissione pre-elettorale a cui era stata invitata perchè impegnata a Verona con il presidente Sergio Mattarella, come spiegato dallo stesso Mentana in studio, la presidente del Consiglio ha accettato di anticipare a stasera la sua presenza.

L'intervista a sorpresa

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per una sua dichiarazione su La7 e il suo pubblico, Meloni chiarisce: «Non c'è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me se vogliono parlare di politica.

La frecciatina a Lilli Gruber

Da Mentana è partita poi una frecciatina a Lilli Gruber, durante l'intervista alla Meloni che si stava allungando più del previsto: «Non vorrei che arrivi anche a lei l'accusa di incontinenza...», ha detto riferendosi alle accuse di Gruber di qualche giorno fa, con Otto e Mezzo che iniziò in ritardo proprio per via del Tg che durò più del normale. «No -scherza la premier-, io mi tengo nana e tutte le altre ma incontinente gliela lascio...".