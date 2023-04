Pechino Express, Giorgia Soleri eliminata: «Non è stato facile con la mia malattia»

Pechino Express si avvicina sempre di più alla sua ultima puntata e all'interno del reality, che ora si è spostato in Cambogia, la tensione tra le coppie in gioco continua a crescere. Durante l'ultima puntata sono state eliminate le Attiviste, ovvero Giorgia Soleri e la compagna di viaggio Federica Fabrizio. Il percorso delle due influencer non è sempre stato semplice, anzi, molto spesso, sono state attaccate dagli altri concorrenti che le hanno accusato di fare le vittime. Così è successo anche al momento della loro eliminazione.

Giorgia Soleri e la sua compagna di viaggio Federica Fabrizio hanno lasciato Pechino Express: sono state eliminate dalla coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ovvero i Novelli Sposi.

Dopo essere stata eliminata, l'influencer e compagna di Damiano David frontman dei Maneskin, ha detto: «Ciò che ho scoperto di me è che la paura non mi può fermare, e io non devo farmi fermare dalla paura. Pechino mi ha ricordato che ho 26 anni, ho una vita davanti e me la voglio vivere tutta al 100%, anche con le malattie».

Il saluto di Giorgia non è proprio andato giù a Barbara Prezia che fa parte del team le Mediterranee, la modella ha, infatti, commentato: «Che vittimismo».

La prossima puntata di Pechino Express andrà in onda giovedì 4 maggio su Sky Uno alle 21.15 e vedrà protagoniste le coppie rimaste in gara: i Novelli Sposi, gli Italo Americani, le Mediterranee e i Siculi.