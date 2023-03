Giorgia Soleri a Pechino Express, Selvaggia Lucarelli attacca: «La sua malattia non era invalidante?»

Va in onda questa sera, 9 marzo, la prima puntata della nuova edizione di Pechino Express. Fra i concorrenti sulla "via delle Indie" troviamo la coppia composta da Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio), in gara con il nome "Le Attiviste". Un'esperienza intensa e faticosa, soprattutto per la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che da anni combatte con la vulvodinia: «Ho maledetto il mio corpo e sono ripartita più forte di prima», ha detto in un'intervista a La Repubblica.

Giorgia Soleri e Federippi sono Le Attiviste a Pechino Express: «Da ora si vive una vita al 100%»

«Partecipando a Pechino Express - ha aggiunto Giorgia Soleri - volevo dimostrare che si può avere una vita nonostante la malattia. Ho pensato che il mio dolore potesse essere utile: se ce l’ha fatta lei, ce la posso fare anch'io». A proposito della malattia, l'attivista e influencer ha spiegato: «Rivendico una “disabilità dinamica”. Il mio dolore non è fisso, dipende dai giorni; ma definendomi malata, ho potuto dare uno spazio alla malattia nella mia vita».

Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri

Dichiarazioni che hanno fatto stocere il naso a Selvaggia Lucarelli. La giornalista su Instagram ha commentato: «Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo tutti felici per lei una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto». Al momento non è arrivata ancora nessuna risposta da parte di Giorgia Soleri.