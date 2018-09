Giorgio Manetti, addio a U&D: «Non partecipo al GF Vip, ecco il mio progetto internazionale»

Giovedì 6 Settembre 2018, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 14:58

«Sono sempre nella stessa situazione: single. Semmai ho delle frequentazioni estive, ma mi considero libero di fare quel che mi pare», come annunciato Giorgio Manetti lascia “Uomini e donne” dove è stato uno dei protagonisti del trono over per 3 anni con la sua relazione con Gemma Galgani.Si è parlato di una sua relazione con Tina Cipollari, ora felicemente fidanzata con Vincenzo Ferrara: «Tutte balle – ha raccontato a “Spy” - Con Tina c'è soltanto una grande simpatia, che rimarrà intatta anche fuori dal programma. La considero speciale perché lei agisce sempre di cuore. Non ha mai cattiveria dentro di sé».Dopo la tv ha un nuovo progetto: «Lunedì 17 settembre presenterò una mia nuova attività, che si chiamerà-Giorgio Manetti Lifestyle, attraverso una conferenza stampa nella mia Firenze. Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un'iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello, con una modalità inedita. Nessuno se lo aspetta, fidatevi».Non parteciperà al GFVip: «Io non sono né vip, né famoso: sono Giorgio Manetti, come sono sempre stato, e basta. Sono piuttosto bilanciato su questo: la popolarità non mi ha mai dato alla testa, né mi ha cambiato. La televisione mi ha offerto una grande vetrina».