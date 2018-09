Giorgio Mastrota e il ritorno in tv: «Mi hanno offerto tutti i reality, ma ho sempre detto no»

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 17:42

«Me l’hanno chiesto quasi tutti. Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, quasi tutti. Pechino Express anche e la prima edizione quasi avevo accettato di farla con mia figlia, ma lei non aveva 18 anni ancora e c’è stato un problema». Giorgio Mastrota, da poco diventato nonno, sarà di nuovo sul piccolo schermo con "Romolo + Giuly”, la serie tv in onda su Fox dove interpreta se stesso.Mastrota ha ricevuto diverse proposte per partecipare ai reality, ma ha sempre negato la sua presenza: «Sarebbe stato molto divertente, credo – ha spiegato a “DavideMaggio” - Però ho sempre lavorato quindi non me ne volevo andare per due o tre mesi, sennò dopo mi trovavo un altro al mio posto e la cosa non mi avrebbe fatto piacere”, spiega a proposito del no ai reality show. Giorgio Mastrota all'Isola, al GF Vip ed altro preferisce sicuramente i ‘materassi’...».Per la serie Tv è già pronto: “Romolo + Giuly”, la serie tv in onda su Fox dove interpreta se stesso. «Sarà un Giorgio Mastrota molto cattivo, ma solo lì credetemi! Ce l’ha con i napoletani, con i romani, con tutta Italia, è un milanese mefistofelico e addirittura massone. Ma io non sono così, sappiatelo!».