Giornata mondiale della pace, i fiori arrivano dal Sannio

Concerto della Pace in Vaticano, c’è un pezzo di Campania che accompagna le note degli artisti con il linguaggio dei fiori. Fra i 15 flower design impegnati sul palco dell'Auditorium della Conciliazione c’è infatti la sannita Annamaria Procaccini. Ancora una volta allestimenti, addobbi e bouquet per grandi cantanti, dopo la doppia esperienza sanremese. Questa volta però la kermesse, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a Capodanno, proprio nella Giornata Mondiale della Pace, assume un diverso, più intenso ed importante valore.

Raccogliendo l’invito rivolto da papa Francesco (“La pace è la sintesi di tutte le cose buone che possiamo desiderare e per essa vale la pena di spendere il meglio delle nostre energie materiali, intellettuali e spirituali”) Annamaria, insieme all’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani, racconta con la sua arte il desiderio di pace che alberga in ogni uomo e che diventa ripudio della guerra, voglia di fratellanza e solidarietà. Tutti concetti che nella Bibbia vengono spesso descritti con un ramoscello di ulivo, e dall’ulivo si è voluti partire. "Il ramo d'ulivo è da sempre il simbolo della pace e anche i fiori esprimono con la forza della bellezza, senza bisogno di aggiungere parole, lo stesso e fortissimo messaggio di amicizia e accoglienza tra ogni persona - spiega la fiorista cautanese – e quindi con le nostre creazioni cerchiamo di rendere più bella la cornice di un concerto così bello e importante, comunicando questi sentimenti al pubblico che seguirà l’evento".

Ulteriore, concreto stimolo alla solidarietà è rappresentato quest’anno da un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco rivolto alla costruzione di un rifugio a Kiev.

Sono 10 le regioni italiane - a cui si unisce anche al Repubblica di San Marino - da cui provengono i 15 Flowers designer dello staff all'opera nell'Auditorium vaticano.

L’evento, giunto alla trentesima edizione e presentato da Federica Panicucci, vede impegnati, l'Orchestra del Cinema Italiano, diretta dal Maestro Adriano Pennino insieme a grandi artisti internazionali: Fiorella Mannoia (Italia), Jose Carreras (Spagna), Riccardo Cocciante (Italia), Amy Lee di Evanescence (USA), Darin (Svezia), Kayma (Israele), Jimmy Sax (Francia), Gigi D'Alessio (Italia) Cristina d'Avena (Italia), Neri Marcore (Italia), Hevia (Spagna), Orietta Berti (Italia), Aka7even (Italia). Con essi, Felicity Lucchesi, Eliana Tumminelli, Veronica Kirchmajer, vincitori del Christmas Contest. Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir (USA), Piccolo Coro Le Dolci Note (Italia), Orchestra del Cinema Italiano. Testimonial d'eccezione sono Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione, campioni dello sport presenti per ricordare che arrivare alla pace è come ottenere una grande vittoria.

I temi centrali della pace, anche nei brani affidati alla lettura di Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero.