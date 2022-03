Giovani campane a «La Dottoressa Smile» di Real Time: la sfida di Benedetta Riccio

«La scommessa è puntare sui giovani, sui talenti. È, anche per questo, che ho garantito a delle ragazze del mio team, giovanissime campane, di poter partecipare al programma La Dottoressa Smile, format di successo di Real Time, con la dottoressa Annapaola Manfredonia». Parla Benedetta Riccio, fondatrice dell’Accademia Benedetta Riccio Beauty Lab.

«Formo make-up artist, delle professioniste che sono – dice l’imprenditrice napoletana - al servizio dell’immagine. La vip team’ che nasce qui da Napoli, dalla Campania, è al servizio delle più grandi artiste del Paese. Le make-up artist hanno un ruolo fondamentale e possiamo dire, senza ombra di dubbio, che abbiamo la migliore scuola, le più apprezzate competenze, nella nostra terra».

«Io mi prodigo per dare opportunità alle giovani e mi auguro possano fare qualcosa in più anche le Istituzioni. Serve un approccio più moderno sui nuovi lavori. Per riconoscere queste professionalità, per costruire tutele, per accompagnare questi percorsi di crescita. Per premiare chi fa» - conclude.