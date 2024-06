Giovanna Civitillo, cosa farà dopo l'addio di Amadeus alla Rai? La battuta di Antonella Clerici a "E' sempre Mezzogiorno"

La famiglia si separa. Almeno lavorativamente parlando. Amadeus dopo il clamoroso divorzio dalla Rai andrà a cercare fortuna sul Nove. Sua moglie, Giovanna Civitillo, invece no. Lei farà ancora parte del cast fisso di "È sempre mezzogiorno!" con Antonella Clerici, anche nella prossima edizione. E la conferma è arrivata propria dalla padrona di casa nell'ultima puntata di questa stagione. «Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!», ha scherzato la futura signora Garrone introducendo la ricetta che avrebbe dovuto fare la moglie di Ama sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani. Una ricetta non perfettamente riuscita ma in studio c'è voglia di scherzare e di mandare messaggi positivi in vista della prossima stagione televisiva, la prima senza la "protezione" di Amadeus.

Il botta e risposta tra i tre è pieno di ironia e messaggi come riporta nel dettaglio Nuovo Tv: «Io la voglio rivedere a settembre!», ha sentenziato Persegani. «Per noi invece sei assolutamente promossa», invece la risposta di Antonella Clerici che la promuove a pieni voti.

Poi c'è lei, Giovanna che ha promesso che «studierò di più».

La carriera di Giovanna

Per Giovanna è arrivato il momento di tornare a camminare con le proprie gambe, come ai tempi de L’eredità, quando con i suoi stacchetti ha fatto perdere la testa ad Amadeus. Poi nel 2009 arriva il loro primo figlio José. Un figlio che la spinge a dedicarsi alla famiglia, limitandosi a qualche ospitata, a qualche collegamento, in qualità di inviata de La vita in diretta e conduttrice del PrimaFestival. Ma, come ha sempre detto: «Non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l’ho fatto». Ora che Josè è cresciuto si può tornare nuovamente a pensare anche alla televisione...