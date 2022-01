Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, a Domenica In: «La prima volta mi è saltato addosso»

Ospite del salotto di Mara Venier, Domenica In, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, racconta il primo incontro col marito: «Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso» rivela. «Ci voleva provare subito eh?» incalza Mara Venier, ridendo. «Sì, certo - risponde la showgirl -. Ma non ho ceduto. Niente bacio».

Marito e moglie dal 12 luglio 2009, la loro unione si è concretizzata con la nascita del piccolo José. Fidanzati nel 2003, quando Giovanna era la ballerina di punta, La Scossa, del programma condotto Amadeus, proprio per amore, Giovanna ha dovuto fare una scelta drastica. «Ho lasciato la carriera per dedicarmi alla famiglia - dice Giovanna in lacrime -. Ora, però ritorno a La vita in diretta come corrispondente».