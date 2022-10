Gf Vip, Giovanni Ciacci eliminato dopo la brutta figura sul caso Bellavia: la decisione del pubblico

Aveva parlato a inizio puntata Alfonso Signorini dei provvedimenti che il Gf Vip avrebbe preso dopo l'attegiamento «orribile» che i vipponi hanno avuto nei confronti di Marco Bellavia. L'ex conduttore di Bim Bum Bam aveva dichiarato i suoi problemi di salute mentale all'interno del reality e dagli altri ha ricevuto solo porte in faccia e dopo 11 casa di reclusione «da dover recuperare». Il primo provvedimento è stato preso nei confronti di Ginevra Lamborghini che è stata eliminata. Ma non è stata la sola.

Gf Vip, i provvedimenti sui vipponi dopo il caso Bellavia

In superled vengono chiamati Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi.

«Abbiamo riflettuto e analizzato ore e ore di girati, non stiamo qui a fare processi ma purtroppo sono andate in onda osservazioni che non possono essere accettate - Signorini è tranchant - voi non siete cattivi e quelli nel salone i bravi, siamo tutti sullo stesso piano però alcune frasi che avete pronunciato hanno indignato l'opinione pubblica e su questo bisogna rispondere. Non sono frasi gravissime come quelle di ginevra, quindi non si parla di squalifica immediata come quella di ginevra, ma l'opinione pubblica è stata colpita da queste frasi e ora dobbiamo ragione a loro»

Ciacci eliminato

E il pubblico ha deciso: Giovanni Ciacci è eliminato. Non sono servite a nulla le parole che il costumista ha usato per provare a spiegarsi. Il pubblico non gli ha creduto, ma neanche Alfonso Signorini che si è infuriato e neanche gli altri vipponi.