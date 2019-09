Giovanni Ciacci, like contro Bianca Guaccero. Bufera a Detto Fatto: «Ci vuole coraggio...»

Sabato 21 Settembre 2019, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 15:39

Bianca Guaccero ai ferri corti con Giovanni Ciacci? Pare proprio di sì. L'ex capo-tutor di Detto Fatto avrebbe messo un like a un tweet critico nei confronti della trasmissione e della conduttrice Bianca Guaccero.Il like sibillino è stato segnalato dal giornlista Giuseppe Candela. Ecco il tweet in questione: «Dura 2 ore e 20. Ancora a dare la colpa al traino? Programma stravolto, con la Guaccero che canta e recita. Era già in calo da gennaio». E lo stylist, con il suo cuoricino, ne apprezzerebbe il contenuto.Il fatto non è passato inosservato. Tanto che Elisa D'Ospina, modella curvy e tutor storica di Detto Fatto, ha commentato sempre su Twitter: «Ci vuole coraggio ad andare contro Bianca Guaccero. Ma davvero tanto coraggio! Senza contare tutto il resto...».Insomma, ci sarebbe maretta tra Ciacci e la conduttrice, forse per la decisione dello stylist di abbandonare improvvisamente il programma. Gio Gio non seguirebbe neanche più Bianca Guaccero su Instagram. Bufera in arrivo? Staremo a vedere.