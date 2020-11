Giovanni Ciacci positivo al covid: l'annuncio ai followers e le parole di Adriana Volpe

Giovanni Ciacci ha contratto il coronavirus. È lo stesso costumista, volto noto della televisione, ad annunciarlo sui social. Come molti altri personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, Ciacci si sottopone ai test ogni settimana e uno dei tamponi è risultato positivo. Al momento è asintomatico, come spiega in un post su Instagram tranquillizzando i followers. Tanti i messaggi di pronta guarigione, primo fra tutti quello della sua compagna d'avventura a Ogni mattina Adriana Volpe.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Fabrizio Corona si sposa? L'annuncio dopo le pubblicazioni:... DISCORSI NOTTURNI Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando:...

«Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo», si legge nel post di Giovanni Ciacci.

Tra i messaggi di auguri e di sostegno spicca quello di Adriana Volpe. «Per qualunque cosa sai che ci sono sei un leone», scrive la conduttrice commentando il post. I due lavorano insieme su Tv8, dopo che Ciacci ha abbandonato la Rai e Detto Fatto. L'esperto di moda e costume è anche opinionista fisso dei programmi di Barbara D'Urso e non nasconde gli attriti avuti con Bianca Guaccero quando era su Rai Due.

Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA