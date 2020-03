Giulia De Lellis e Andrea Iannone: è crisi nera. E spunta l'indizio della casa

Da tempo si parla di aperta crisi fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La De Lellis si è fidanzata col pilota Gp una volta finita la sua lunga relazione con Andrea Damante, mentre lui era da poco “orfano” dell’amore di Belen Rodriguez.



I problemi era già emersi qualche tempo fa quando Iannone, a processo per doping, avrebbe chiesto alla compagnia di limitare l’uso dei social in sua presenza perché le foto durante il dibattimento sono state usate come prove di un suo cambiamento fisico.



Altre notizie poi riportavano Giulia e Damante di nuovo insieme durante eventi lavorativi e dall’altra parte Iannone che faceva uscite serali in dolce compagnia. Ora, ad avvalorare la tesi della crisi arriva la nuova casa di Giulia De Lellis. Secondo “Chi” infatti Giulia avrebbe lasciato la casa in cui abitava con Andrea a Lugano per trasferirsi di nuovo a Pomezia, vicino alla sua famiglia…



