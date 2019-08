Giulia De Lellis, festa hollywoodiana per la nipotina di 2 anni. E il web insorge: «Vergognatevi»

Lunedì 12 Agosto 2019, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 16:13

Una festa hollywoodiana per una bimba di due anni. Con tanto di vestito rosso di paillettes e torta a due piani. Piccole fashion blogger crescono. Almeno a guardare le foto che Giulia De Lellis , l'ex corteggiatrice di , ormai salita sul trono di Instagram, ha organizzato per il compleanno della sua nipotina Matilde, figlia di sua sorella Veronica.A suon della canzone Matilda di Harry Belafonte, l’influencer ha documentato il party della piccola immersa tra i personaggi del suo film preferito, Dory. Palloncini, festoni e animazione hanno riempito l’atmosfera. Un evento in piena regola. Nel giardino che ha accolto gli ospiti uno striscione recitava: «Benvenuti nel mondo di Matilde». E la blogger non ha perso l'occasione per ringraziare chi ha curato il party, la scenografia, i fiori, il trucco, la torta.Uno sfarzo, forse un po' eccessivo per una bimba di due anni, che non è piaciuto al popolo del web: «Come buttare i soldi - ha commentato qualcuno - la felicità è altro ragazzi, a un bambino bastano amichetti, un pagliaccio, dei palloncini e la torta con le candeline». E ancora: «Ci sono bambini che nn possono nemmeno spegnere le candeline, vergognatevi». Che ne penserà la De Lellis?